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В Смоленске отключили все фонтаны за долги
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В Смоленске отключили все фонтаны за долги
Общество, 17:53
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В Смоленске отключили все фонтаны за долги

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Смоленске — «Атомэнергосбыт» — отключил все городские фонтаны из-за долгов за электроэнергию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Источник агентства из городской администрации отметил, что задолженность мэрии Смоленска (СМУП «Горводоканал») за электроэнергию составила 165 млн руб. «Решение об отключении городских фонтанов принято, чтобы не допустить наращивания задолженности МУП «Горводоканал» перед «Атомэнергосбытом» и избежать ситуации, когда придется отключать холодное водоснабжение в социальных учреждениях», — сообщили в мэрии.

Источник агентства в администрации города также добавил, что на время отключения фонтаны были почищены, руководство города ведет переговоры и «ищет компромисс» с «Атомэнергосбытом».

«Атомэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами организации являются 50 тыс. юридических лиц и 2 млн домохозяйств.

Теги: отключение , Смоленск , фонтаны , долги
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