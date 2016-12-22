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Навальный прокомментировал предложение ФСИН отправить его в колонию
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Навальный прокомментировал предложение ФСИН отправить его в колонию
Политика, 17:38
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Навальный прокомментировал предложение ФСИН отправить его в колонию

Политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный прокомментировал направленное Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) в Симоновский суд предложение заменить ему условный срок на реальный (речь идет о «делах «Кировлеса» и «Ив Роше»). Об этом Навальный написал в своем блоге.

«Меня снова хотят посадить... Не сомневался. А что еще им делать с людьми, говорящими правду. Сажать и бесконечно угрожать посадкой», — заявил он.

Политик подчеркнул, что относится к этому спокойно и не меняет своих планов. «За границу бежать не собираюсь, избирательная кампания продолжается», — уточнил он.​ Комментируя просьбу ФСИН, Навальный отметил, что «всех не посадишь и всех не запугаешь».

О том, что столичный Симоновский суд зарегистрировал поступившее в него заявление ФСИН об отмене Навальному условного срока и направлении в исправительную колонию, заявил пресс-секретарь суда Виктор Васильев. По его словам, процессуальное решение по нему пока не приняли.

Адвокат политика Вадим Кобзев заявлял РБК, что Навального об этом не уведомили.

Пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш заявляла 29 июня, что политику «прямо в спецприемнике», где он отбывал административный арест за нарушение порядка организации митинга 12 июня 2017 года, сотрудники ФСИН вручили предупреждение о возможной отмене условного осуждения по делам «Кировлеса» и «Ив Роше».

Согласно закону, ФСИН вправе попросить суд заменить условное осуждение на реальный срок, если осужденный периодически нарушал общественный порядок, хотя бы два раза за год привлекался за эти нарушения к административной ответственности (ч. 5 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). В 2017 году у Навального это произошло дважды.

По «делу «Ив Роше» Замоскворецкий суд столицы приговорил Навального 30 декабря 2014 года к трем годам лишения свободы условно. По «делу «Кировлеса» Ленинский суд Кирова в феврале 2017 года повторно приговорил его к пяти годам условно.

ФСИН в июле 2016 года просила суд заменить ему условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный. Поводом стало то, что политик систематически не исполнял обязанности условно осужденного, в том числе два раза пропускал срок регистрации в инспекции. 1 августа Люблинский суд не посчитал эти нарушения «злостными», отказавшись отправлять его в колонию. Прокуратура обжаловала это решение, но Мосгорсуд оставил в силе.

Теги: ФСИН , Алексей Навальный , Симоновский суд
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