Следственный комитет завел уголовное дело против оппозиционера Мальцева

Следственный комитет возбудил против лидера движения «Артподготовка», националиста Вячеслава Мальцева уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом сообщил РБК пресс-секретарь незарегистрированной Партии националистов Денис Романов.

​По его словам, сотрудники СК объявили об этом во время обыска в «Народном доме» Мальцева. Он подчеркнул, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ.

«В результате обыска были изъяты аппаратура и атрибутика, найденные силовиками в доме», — сообщил Романов.

Координатор движения «Артподготовка» Александр Расторгуев в беседе с РБК заявил, что СК «возбуждает дело из воздуха». «Артподготовка» не является организацией, это YouTube-канал. У нас нет никаких уставных документов, это люди по интересам. Люди имеют право говорить. Я считаю себя не экстремистом, а человеком, который борется за права граждан», — сказал он.

Ранее, 4 июля, координатор «Артподготовки» сообщил о том, что Мальцев покинул Россию. Решение об отъезде оппозиционный политик принял, после того как узнал о готовящемся против него уголовном деле. Об этом его, по словам Расторгуева, предупредили лояльные сотрудники правоохранительных органов. Координатор «Артподготовки» пояснил, что Мальцев уехал без семьи, в компании Эдуарда Бабаджаняна и других соратников.

Замоскворецкий суд столицы 13 июня арестовал Мальцева на 10 суток за неповиновение полиции. Накануне его задержали на антикоррупционном митинге. Ранее в апреле оппозиционера уже арестовывали по аналогичной статье на 15 суток за поведение на акции 26 марта в Москве.