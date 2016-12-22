В заксобрании заявили о жалобе в суд на отказ в референдуме по Исаакию

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга подана жалоба на решение законодательного собрания, которое отказалось проводить референдум о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, заявил РБК депутат петербургского парламента Борис Вишневский.
«Сегодня отправили [жалобу] в суд почтой. Подписали заявление четыре депутата законодательного собрания: ваш покорный слуга, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Максим Резник», — пояснил Вишневский.
По его словам, законодательное собрание нарушило права депутатов на выдвижение инициативы референдума, его проведения и участия в нем. «Законодательное собрание действовало, исходя из политического заказа, была цель не допустить референдума, поскольку парламентское большинство знает настроения петербуржцев», — добавил Вишневский.
В Октябрьском суде заявили, что жалоба депутатов пока не поступала. «В настоящее время указанная жалоба в адрес Октябрьского суда не поступала», — сказали в суде.
В конце июня Законодательное собрание Петербурга отклонило предложение провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Против плебисцита проголосовали 38 депутатов из 50.
В конце марта горизбирком Петербурга одобрил проведение референдума по статусу собора. Но плебисцит отказалось одобрить Законодательное собрание Петербурга. Депутат Максим Резник, который является одним из инициаторов проведения референдума, заявил, что оспорит данное решение в суде.
В конце мая Октябрьский районный суд отказался признавать бездействие Заксобрания Петербурга. Данное решение обжаловала прокуратура Адмиралтейского района. В апелляции старший помощник прокурора потребовал отменить решение суда, так как были нарушены нормы материального и процессуального права. Также помощник прокурора призвал направить дело на новое рассмотрение.