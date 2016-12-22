Суд приговорил фигуранта «дела Сугробова» к трем годам колонии

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима фигуранта «дела Сугробова» — бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Геннадия Соболева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Осужденному запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти, также его лишили звания майора.

Соболева задержали в 2016 году и поместили под арест.

Уголовное дело против сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД возбудили в феврале 2014 года, после того как офицеры попытались взять в разработку заместителя начальника шестой службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Согласно материалам дела, сотрудники антикоррупционного главка отправили к нему под видом предпринимателя своего агента, который должен был договориться с ним о покровительстве за $10 тыс. в месяц. По плану куратора операции, замначальника управления «Б» главка Алексея Боднара, сразу после передачи денег в кафе в центре Москвы Демина должны были задержать. Однако последний знал о готовящейся провокации, и его коллеги разрабатывали гуэбовцев. В результате задержали агента.

В течение последующих нескольких месяцев арестовали более десятка офицеров ГУЭБиПК. Сугробов был снят с должности указом президента 21 февраля 2014 года. Сначала он проходил по делу свидетелем, но уже в мае его задержали и арестовали.

По версии следствия, Сугробов создал на основе главка сплоченную преступную организацию, целью которой были тяжкие преступления «против государственной власти, интересов государственной службы и правосудия». Следственный комитет насчитал 19 случаев превышения полномочий со стороны офицеров антикоррупционного главка. Так или иначе, все сводилось к провокациям чиновников и бизнесменов на преступления. В результате 29 человек незаконно были осуждены за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишил звания. Его признали виновным в создании преступного сообщества и 14 эпизодах превышения полномочий. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима.