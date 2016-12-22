Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,03 60,52 EUR Нал. 69,69 69,03 USD Бирж. 60,84 +0,61 EUR Бирж. 69,47 +0,82 USD ЦБ. 60,74 +0,44 EUR ЦБ. 69,20 +0,43 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1936,28 +0,55% РТС 1002,61 -0,35% Brent 47,26 +0,57% DJIA 21415,17 +0,03% Nasdaq 6192,51 +0,26% FTSE 7341,15 -0,39%
Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале
Лента новостей
Россия лишилась всех представителей в одиночном разряде на Уимблдоне 18:08, Спорт Bloomberg сообщил о тайном сотрудничестве Касперского с ФСБ 18:03, Технологии и медиа МИД сравнил с «Берлинской стеной» планы Киева ввести биометрию при въезде 18:01, Политика В Минкультуры заявили о переносе премьеры «Нуреева» до звонка Мединского 18:00, Общество Пенсионный фонд ответил на сообщения об утечке данных 17 тыс. человек 17:56, Финансы Суд не принял заявление об изменении условного срока Навальному 17:55, Политика В Смоленске отключили все фонтаны за долги 17:53, Общество Навальный прокомментировал предложение ФСИН отправить его в колонию 17:38, Политика В заксобрании заявили о жалобе в суд на отказ в референдуме по Исаакию 17:34, Общество Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале 17:22, Общество В Абхазии убили российского туриста 17:16, Общество Следственный комитет завел уголовное дело против оппозиционера Мальцева 17:16, Общество Строительство 2-й очереди технопарка «Сколково» оценили в 10 млрд руб. 17:04, Технологии и медиа Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза 17:00, Финансы Суд приговорил фигуранта «дела Сугробова» к трем годам колонии 16:57, Общество После публикации фото Кержакова с краснокнижными лососями возбудили дело 16:49, Общество В Думе впервые приняли делегацию из Грузии 16:37, Политика Россия уступила Индии в привлечении инвестиций в энергосектор 16:30, Экономика В Москве похоронили Антона Носика 16:12, Общество Прощание с Ильей Глазуновым. Фоторепортаж 16:07, Фотогалерея Трамп заявил о большой победе над ИГ 16:06, Политика В израильской армии заменят роботами боевых лам 16:01, Политика Футболист «Реала» заключил контракт с «Баварией» 15:50, Спорт Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым 15:46, Бизнес СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону 15:44, Общество Росгвардия предложила ограничить продажу оружия после расстрела в Кратово 15:43, Общество Медведев рассказал о методах проведения будущей переписи населения 15:35, Политика В МИДе ответили на планы Киева ввести биометрический контроль на границе 15:28, Политика
Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале
Общество, 17:22
0
Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале

«Мультимедиа Холдинг» («Наше Радио»), являющийся организатором рок-фестиваля «Нашествие», возместит расходы тем посетителям, которые подтвердят (с помощью оставшейся у них «непогашенной» парковки), что не смогли припарковаться на мероприятии. Об этом заявила РБК генеральный директор холдинга Евгения Киселева.

По ее словам, претензии посетителей фестиваля компания рассмотрит в «индивидуальном порядке». Она уточнила, что стоимость парковки на мероприятии составляла 2 тыс. руб.

Десятки машин из-за дождя застряли на парковке «Нашествия». Фоторепортаж Еще 14 фото
Фотогалерея

Киселева отметила, что возмещать затраты посетителей на услуги частных тракторов организаторы не намерены, так как на площадке работали тракторы компании, «причем абсолютно бесплатно». «Другой вопрос, что некоторые люди готовы были ждать, другие не могли. Они хотели выехать сию секунду и шли к платным тракторам», — пояснила она.

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» заявила, что требование авторов петиции публично извиниться «не очень понятно». «Мы все возможные действия, связанные с этой ситуацией, приняли», — добавила она.

Российский рок-фестиваль «Нашествие» прошел с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области. В этом году из-за сильных дождей большая часть поля фестиваля превратилась в грязевую лужу. По данным корреспондента РБК, на платной парковке десятки машин застряли в грязи. Водители на тросах и с помощью подручных средств вытаскивали друг друга, а организаторы привлекли для этого несколько тракторов. Спасатели главного управления МЧС по Тверской области пришли на помощь водителям, чьи автомобили застряли в грязи.

По данным РБК, многим автомобилистам пришлось пользоваться услугами частных тягачей и тракторов, которые стоили от 2 тыс. руб., либо вручную выталкивать из грязи свои машины.

Спасатели помогли более 8,5 тыс. автомобилистов, заявил 10 июля ТАСС представитель регионального МЧС.

Теги: парковка , «Нашествие» , Наше Радио , «Мультимедиа Холдинг»
Главное
Bloomberg сообщил о тайном сотрудничестве Касперского с ФСБ Технологии и медиа
Материалы по теме
На фестивале «Нашествие» обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя Общество
Почти тысяча человек обратились за медпомощью на фестивале «Нашествие» Общество
Рок-фестиваль "Нашествие-2013" Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку