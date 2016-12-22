Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале

«Мультимедиа Холдинг» («Наше Радио»), являющийся организатором рок-фестиваля «Нашествие», возместит расходы тем посетителям, которые подтвердят (с помощью оставшейся у них «непогашенной» парковки), что не смогли припарковаться на мероприятии. Об этом заявила РБК генеральный директор холдинга Евгения Киселева.

По ее словам, претензии посетителей фестиваля компания рассмотрит в «индивидуальном порядке». Она уточнила, что стоимость парковки на мероприятии составляла 2 тыс. руб.

Киселева отметила, что возмещать затраты посетителей на услуги частных тракторов организаторы не намерены, так как на площадке работали тракторы компании, «причем абсолютно бесплатно». «Другой вопрос, что некоторые люди готовы были ждать, другие не могли. Они хотели выехать сию секунду и шли к платным тракторам», — пояснила она.



Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» заявила, что требование авторов петиции публично извиниться «не очень понятно». «Мы все возможные действия, связанные с этой ситуацией, приняли», — добавила она.

Российский рок-фестиваль «Нашествие» прошел с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области. В этом году из-за сильных дождей большая часть поля фестиваля превратилась в грязевую лужу. По данным корреспондента РБК, на платной парковке десятки машин застряли в грязи. Водители на тросах и с помощью подручных средств вытаскивали друг друга, а организаторы привлекли для этого несколько тракторов. Спасатели главного управления МЧС по Тверской области пришли на помощь водителям, чьи автомобили застряли в грязи.

По данным РБК, многим автомобилистам пришлось пользоваться услугами частных тягачей и тракторов, которые стоили от 2 тыс. руб., либо вручную выталкивать из грязи свои машины.

Спасатели помогли более 8,5 тыс. автомобилистов, заявил 10 июля ТАСС представитель регионального МЧС.