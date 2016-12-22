Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,05 60,48 EUR Нал. 69,66 68,96 USD Бирж. 60,73 +0,50 EUR Бирж. 69,25 +0,61 USD ЦБ. 60,74 +0,44 EUR ЦБ. 69,20 +0,43 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1929,73 +0,21% РТС 1001,06 -0,50% Brent 46,77 -0,47% DJIA 21406,85 -0,01% Nasdaq 6176,39 +0,38% FTSE 7334,04 -0,49%
В Думе впервые приняли делегацию из Грузии
Лента новостей
В Москве похоронили Антона Носика 16:12, Общество Прощание с Ильей Глазуновым. Фоторепортаж 16:07, Фотогалерея Трамп заявил о большой победе над ИГ 16:06, Политика В израильской армии заменят роботами боевых лам 16:01, Политика Футболист «Реала» заключил контракт с «Баварией» 15:50, Спорт Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым 15:46, Бизнес СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону 15:44, Общество Росгвардия предложила ограничить продажу оружия после расстрела в Кратово 15:43, Общество Медведев рассказал о методах проведения будущей переписи населения 15:35, Политика В МИДе ответили на планы Киева ввести биометрический контроль на границе 15:28, Политика «Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов 15:17, Экономика Адвокат Навального прокомментировал требование о реальном сроке 15:14, Политика Адвокат Весельницкая рассказала о своей встрече с сыном Трампа 15:10, Политика СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия 15:06, Политика В Москве стрелявший по балкону неизвестный ранил женщину в голову 14:45, Общество WhatsApp и Twitter оказались в числе худших по защите данных от властей 14:43, Технологии и медиа Слабый рубль подорвал веру среднего класса в богатство страны 14:36, Экономика Долг ФНС перед бюджетом достиг почти 1,5 трлн руб. 14:34, Экономика Кадыров обвинил судей в предвзятости к бойцам «Ахмата» из-за политики 14:28, Спорт Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля 14:26, Политика ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального на реальный 14:21, Политика В Москве простились с Антоном Носиком. Фоторепортаж 14:20, Фотогалерея Владеющая ТЦ «Рио» компания закрыла центр до выяснения причин пожара 14:19, Общество C 10 августа все посылки с AliExpress станут отслеживаемыми 14:17, Технологии и медиа В московском метро покажут премьеру нового сезона «Игры престолов» 14:13, Общество Минюст и ФСИН отчитались о количестве заключенных в России 14:05, Политика В Петербурге СКР начал проверку после падения девочки в люк канализации 13:56, Общество Германия назвала поставку турбин в Крым «ударом по инвестициям» в Россию 13:52, Бизнес
В Думе впервые приняли делегацию из Грузии
Политика, 16:37
0
В Думе впервые приняли делегацию из Грузии

В Госдуме впервые за 25 лет приняли делегацию депутатов из Грузии, сообщил по итогам встречи журналистам председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников. По итогам встречи членов комитета по делам СНГ с тремя депутатами из фракции «Альянс патриотов Грузии» было решено создать неформальную группу для продолжения взаимодействия, также сообщил Калашников.

На встрече, по словам Калашникова, обсуждалась возможность упрощения визового режима. Грузия отменила визы для россиян, однако с российской стороны визы сохраняются.

«Надо начинать выдавать туристические визы», — полагает Калашников.

До решения по визам можно было бы выйти на решение по упрощению посещения грузинских могил, расположенных в Абхазии и Южной Осетии, указал Калашников. Однако выходу на это решение мешает действующий в Грузии закон об оккупированных территориях.

По словам Калашникова, в будущем депутаты могли бы провести встречу с участием представителей стран НАТО. «Нас беспокоят учения НАТО, они проходят чаще и интенсивнее, чем при президенте Михаиле Саакашвили», — заметил Калашников.

По словам Георгия Ломия из «Альянса патриотов Грузии», главная цель визита — «чтобы наши отношения участились», «встречи стали более частыми, а вопросы решались на практике, а не на бумаге». Встречи в таком формате будут проходить регулярно, заявил Калашников.

«Альянс патриотов Грузии» занимает шесть из 150 мест в грузинском парламенте.

Теги: Госдума , Грузия , визы , «Альянс патриотов Грузии»
Главное
Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым Бизнес
Материалы по теме
МИД назвал Грузию участником политики НАТО по сдерживанию России Политика
«Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари Бизнес
МИД назвал провокацией решение Грузии не пускать в страну Лужкова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку