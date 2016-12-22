В Думе впервые приняли делегацию из Грузии

В Госдуме впервые за 25 лет приняли делегацию депутатов из Грузии, сообщил по итогам встречи журналистам председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников. По итогам встречи членов комитета по делам СНГ с тремя депутатами из фракции «Альянс патриотов Грузии» было решено создать неформальную группу для продолжения взаимодействия, также сообщил Калашников.

На встрече, по словам Калашникова, обсуждалась возможность упрощения визового режима. Грузия отменила визы для россиян, однако с российской стороны визы сохраняются.

«Надо начинать выдавать туристические визы», — полагает Калашников.

До решения по визам можно было бы выйти на решение по упрощению посещения грузинских могил, расположенных в Абхазии и Южной Осетии, указал Калашников. Однако выходу на это решение мешает действующий в Грузии закон об оккупированных территориях.

По словам Калашникова, в будущем депутаты могли бы провести встречу с участием представителей стран НАТО. «Нас беспокоят учения НАТО, они проходят чаще и интенсивнее, чем при президенте Михаиле Саакашвили», — заметил Калашников.

По словам Георгия Ломия из «Альянса патриотов Грузии», главная цель визита — «чтобы наши отношения участились», «встречи стали более частыми, а вопросы решались на практике, а не на бумаге». Встречи в таком формате будут проходить регулярно, заявил Калашников.

«Альянс патриотов Грузии» занимает шесть из 150 мест в грузинском парламенте.