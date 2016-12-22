Трамп заявил о большой победе над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о большой победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) (организация запрещена в России).

«Большая победа над ИГ», — написал Трамп.

Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава сообщил, что руководство ИГ опубликовало заявление, в котором говорится о кончине лидера организации Абу Бакр аль-Багдади. На его место скоро назначат преемника.

Источник телеканала отметил, что это было ожидаемое заявление, после того как боевики сняли запрет на огласку информации о смерти аль-Багдади. По его словам, в заявлении не было указано подробностей смерти главаря ИГ, а присутствовали призывы к единству и недопущению развала организации.

Командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази 30 июня сообщил, что аль-Багдади погиб в результате российского авиаудара. По его словам, смерть главаря ИГ была подтверждена по многим каналам.

Ранее, 16 июня, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил постоянным членам Совета безопасности страны об авиаударе ВКС по объекту террористов под Раккой. Он пояснил, что в результате удара погибли более сотни террористов, в том числе члены руководства группировки. Предположительно, во время авиаудара мог быть убит и аль-Багдади.

Самолеты Су-34 и Су-35 нанесли удар по комплексу зданий, где проходила встреча лидеров ИГ. Время и место российским военным удалось выяснить с помощью беспилотников.

Глава российского МИДа Сергей Лавров тогда сообщил, что Москва не располагает доказательствами гибели аль-Багдади.