В израильской армии заменят роботами боевых лам

Пехотные части израильской армии в порядке эксперимента заменят лам, использовавшихся для перевозки снаряжения и продовольствия на поле боя, роботами. Об этом сообщает газета ​Haaretz.

Новые дистанционно управляемые роботы, так называемые роботизированные транспортеры, могут перевозить до 500 кг амуниции, воды и пищи. Также они могут быть использованы для эвакуации раненых солдат с поля боя.

Ламы использовались для перевозки грузов израильской армией, включая период Второй Ливанской войны (2006 год), но в последнее время армейское начальство пришло к выводу, что они замедляют передвижение подразделений.

Экспериментальные дистанционно управляемые роботы способны передвигаться со скоростью от 5 до 10 км/ч. Солдаты могут настраивать скорость роботов в соответствии со скоростью и темпом своего пешего марша. Роботы снабжены батареями, зарядки которых хватает на восемь часов безостановочного использования.

Роботизированные транспортеры уже участвовали в проведении учений на батальонном и полковом уровне. С сентября они будут включены в состав пехотных частей «для изучения их возможностей», как сообщил газете неназванный офицер ЦАХАЛ.

Как сообщил офицер, в условиях пересеченной местности и на крутых склонах роботам может потребоваться помощь солдат. На данный момент необходимости в установке вооружений на транспортеры нет, однако это не значит, что она не появится в будущем, заметил он.

Израильская армия, как сообщил офицер, проводит испытания дистанционно управляемых роботов также в воздухе и на воде в районе патрулирования границ сектора Газа.

Ламы используются израильской армией, так как не боятся резких и громких звуков и быстро привыкают к новой обстановке. До этого ЦАХАЛ использовал для перевозки амуниции мулов, ослов и верблюдов.