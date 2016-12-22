В МИДе ответили на планы Киева ввести биометрический контроль на границе

Москва не исключает введения ответных мер в случае, если Киев введет биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для россиян, заявил статс-секретарь замглавы российского МИДа Григорий Карасин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он считает, что необходимо изучить, «что действительно кроется за этим заявлением». Карасин отметил, что инициатива украинских властей пока никак документально не подтверждена. «На бумаге мы ничего не видим», — сказал он.

Представитель МИД России подчеркнул, что реакция последует, после того как будет ясно, «насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям». «Мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать», — отметил он. По словам Карасина, если выяснится, что это направлено против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений, «то это будет прискорбно». «Мы, естественно, будем думать над тем, какие встречные меры принять», — добавил он.

Накануне, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение биометрического контроля за иностранцами. По его словам, эта мера коснется всех граждан зарубежных стран.

Он пояснил, что все документы уже подготовлены, а пограничной службе направят средства на закупку необходимой техники. При этом точный срок введения биометрического контроля Порошенко не назвал.

Позднее в этот день секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил о том, что с января 2018 года в стране заработает система предварительной регистрации для въезжающих на ее территорию россиян. По его словам, граждан России обяжут предоставлять в МИД республики «необходимые данные», какие именно, он не уточнил.

Киев с марта 2015 года обязал россиян въезжать на территорию страны исключительно по заграничным паспортам, срока действия которых достаточно на время пребывания в стране. Ранее российские граждане могли въезжать на Украину по внутренним паспортам. Киевские власти объяснили введение ограничений политикой Москвы по отношению к Украине. Помимо этого в Киеве неоднократно заявляли о необходимости введения виз для россиян.