Адвокат Весельницкая рассказала о своей встрече с сыном Трампа

Адвокат Наталия Весельницкая заявила, что не имеет связей с Кремлем и что ее встреча с сыном Дональда Трампа была связана с интересом со стороны ее клиента в ситуации вокруг «закона Магнитского». Весельницкой не сообщали информацию, которая могла бы нанести ущерб Хиллари Клинтон. На встрече присутствовал глава штаба Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер, подтвердила она в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам адвоката, с Манафортом и Кушнером она до этого знакома не была. Она поняла, кем они являлись, только после того, как увидела их фотографии в СМИ, передает телеканал. Весельницкая сказала, что Кушнер присутствовал только на «первых 7-10 минутах» встречи, а потом «встал и вышел из комнаты», после этого он не возвращался. Манафорт остался, но все время смотрел в телефон, сказала она. «Он что-то читал. Он никогда не принимал участия в разговоре», — заявила адвокат.

На вопрос о том, было ли понятно, что сын Дональда Трампа полагал, что у нее есть компромат на Клинтон, адвокат ответила: «Вполне вероятно, что, может быть, они хотели получить такую информацию. Они настолько хотели ее получить, что они слышали только то, что хотели услышать».

Наталия Весельницкая также сказала, что встреча проходила в Трамп-тауэр, на входе ее встретил «музыкальный публицист» Роб Голдстоун. Он представил ее Трампу-младшему.

Газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы правительства США сообщила, что Кушнер, Манафорт и Трамп-младший встречались с Весельницкой 9 июня 2016 года, уже после того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

Дональд Трамп-младший заявил, что предлогом для встречи было обещание Весельницкой предоставить компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Голдстоун подтвердил, что организовал встречу между Трампом-младшим и Весельницкой. Он заявил, что сделал это по просьбе бизнесмена Эмина Агаларова.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году, он предполагал введение санкций против людей, которых в Вашингтоне считают ответственными за нарушение прав человека в России. В частности, против тех, кого власти считали причастными к смерти аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. В качестве ответной меры Госдума приняла федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», так называемый закон Димы Яковлева, ребенка, умершего в США. Закон запрещает гражданам США усыновлять детей с гражданством России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не знают, кто такая Весельницкая.