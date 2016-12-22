В Москве стрелявший по балкону неизвестный ранил женщину в голову
Общество, 14:45
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В Москве стрелявший по балкону неизвестный ранил женщину в голову
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по окнам жилого дома и ранил женщину, сообщает агентство «Москва».
Инцидент произошел на улице Новолесная в Тверском районе столицы. Во время стрельбы пуля рикошетом попала в лицо женщине. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
В апреле на северо-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона. В результате пострадали два дворника. Мужчину задержали. По данным полиции, подозреваемый руководствовался «хулиганскими побуждениями». Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили арбалет и электрошокер высокой мощности. Задержанному выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.