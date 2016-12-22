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СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия
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СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия
Война в Сирии, 15:06
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СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия

Две группы повстанцев, которые действуют на юго-востоке Сирии, «Львы восточной армии» и силы Ахмада аль-Абдо, обнародовали совместное заявление 11 июля, в котором говорится, что они сбили военный самолет правительства Сирии в зоне прекращения огня. Об этом сообщает издание Daily Star.

Самолет упал на подконтрольной Дамаску территории, информации о судьбе пилота нет, говорится в заявлении.

В Сирийском центре мониторинга прав человека подтвердили сообщения о том, что повстанцы сбили самолет, уточнив, что это произошло в районе одной из деревень на госгранице между провинциями Дамаск и Эс-Сувайда (находится на территории, входящей в соглашение о прекращении огня).

Последний раз повстанцы группировки «Львы восточной армии» сбили сирийский реактивный самолет в 50 км от Дамаска в районе Тель-Даква 5 июля.

В воскресенье, 9 июля, на юго-западе Сирии вступило в силу перемирие. Документ 7 июля согласовали США, Россия и Иордания. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что мониторинг режима прекращения огня в регионе проведет созданный в столице Иордании центр.

Прекращение боев 9 июля отмечали как представители повстанцев, так и правозащитники.

В понедельник, 10 июля, повстанцы заявили, что в районе Эс-Сувайда правительственные войска Сирии атаковали их силы. Они заявили, что борьба между ними продолжалась и во вторник, 11 июля, в сельской местности данной провинции. О жертвах не сообщалось.

Теги: Сирия , режим прекращения огня , сирийские повстанцы , Самолет
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