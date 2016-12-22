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В московском метро покажут премьеру нового сезона «Игры престолов»
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В московском метро покажут премьеру нового сезона «Игры престолов»
Общество, 14:13
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В московском метро покажут премьеру нового сезона «Игры престолов»

В ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена состоится показ первой серии нового сезона сериала «Игра престолов». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«В этот раз мы будем рады представить премьерный показ первого эпизода седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Такое мероприятие объединит обычных пассажиров, любителей нашего проекта «Ночь в метро» и поклонников популярной саги», — сообщил первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.

Трейлер 7 сезона сериала "Игра престолов"
Видео: AMEDIATEKA

Мероприятие пройдет на станции «Маяковская». Сбор гостей состоится в 02:00, показ начнется в 03:00.

Билеты на премьеру будут разыгрываться на официальных страницах Московского метрополитена и в фанатских группах в соцсетях. Ранее, в ночь с 8 на 9 июля, на станции метро «Полянка» прошел кинопоказ фильма режиссера Дмитрия Светозарова «Тень» в рамках проекта «Ночь в метро».

В сентябре 2016 года «Игра престолов» на 68-й церемонии «Эмми» признана лучшим драматическим сериалом. Шестой сезон «Игры престолов» был номинирован на 23 награды, завоевав в общей сложности 12 «Эмми». Премьера седьмого сезона сериала запланирована на 16 июля 2017 года.
 

Теги: московское метро , премьера , «Игра престолов»
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