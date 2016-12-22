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В Петербурге СКР начал проверку после падения девочки в люк канализации
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В Петербурге СКР начал проверку после падения девочки в люк канализации
Общество, 13:56
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В Петербурге СКР начал проверку после падения девочки в люк канализации

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 10 июля ребенок гулял вместе с семьей в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе и провалился в канализационный люк. Родные оперативно достали девочку из люка. В результате падения ребенок не пострадал.

Восьмилетний мальчик в феврале упал в строительный котлован глубиной 6–7 м на улице Федора Попова в Якутске. В результате падения ребенок серьезно пострадал. Котлован не был огорожен, также возле него отсутствовала охрана. Сам спуск в котлован был пологим. Спасатели вытащили ребенка из котлована и доставили к медикам.

Теги: Санкт-Петербург , ребенок , происшествие , канализация
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