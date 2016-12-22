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ФАС прекратит принимать жалобы по тендерам на капремонт от физлиц
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ФАС прекратит принимать жалобы по тендерам на капремонт от физлиц
Бизнес, 13:25
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ФАС прекратит принимать жалобы по тендерам на капремонт от физлиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратит принимать жалобы от физических лиц на закупки по некоторым видам работ. Об этом газете «Ведомости» через пресс-службу сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Граждане не смогут подавать жалобы на ряд работ, которые сами физлица выполнить не могут. Сюда входят строительство, реконструкция, капремонт объектов капитального строительства. Решение не принимать жалобы физлиц было принято в связи с определениями Верховного суда России, подчеркнул Петросян.

Заместитель главы ФАС также добавил, что ведомство будет возвращать жалобы, поданные по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). По данным официального сайта госзакупок и тендеров IST-Budget, по 223-ФЗ в России в текущем году было объявлено около 740 тыс. закупок.

По словам активиста ОНФ Александра Кулакова, ФАС перестала принимать жалобы граждан потому, что они не являются участниками торгов. Он отметил, что большинство нарушений происходит именно в закупках по 223-ФЗ. По мнению Кулакова, ведение общественного контроля за госзакупками может сэкономить более 1,7 трлн руб. Вместе с тем представитель управления ФАС по Санкт-Петербургу заявил газете, что ведомство принимает жалобы в обычном режиме и не получало никаких указаний насчет обращений физлиц по 223-ФЗ.

Теги: госзакупки , ФАС , жалобы , тендеры
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