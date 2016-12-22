СМИ сообщили о 25 пострадавших в ДТП с автобусом в Сербии

На севере Сербии автобус, следовавший из Греции в Польшу, сошел с автодороги Суботица — Нови-Сад под городом Фекетич, и перевернулся. Жертвой ДТП стал один пожилой мужчина, 25 человек получили различные травмы. В автобусе находилось 53 человека, среди которых — 27 детей, передает сербский телеканал РТС.

Автомобильная авария произошла около 09:40 по местному времени в районе города Мали Иджош, на 69-м километре трассы, недалеко от государственной границы Сербии.

В салоне находились 50 пассажиров, из которых 27 детей от 13 до 16 лет и три водителя. Автобус имеет польские автомобильные номера.

На месте ЧП работает несколько бригад скорой помощи из Суботицы, Бачка Топола, Врбаса и сотрудники сербского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным телеканала, из-за ДТП часть шоссе перекрыли. Движение по направлению к Врбасу и Нови-Саду не приостановлено.​

МИД Польши подтвердил информацию об аварии с польским автобусом и наличии пострадавших, написав об этом в своем Twitter. По данным ведомства, консул выехал на место ДТП.