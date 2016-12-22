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Резидент «Сколково» потратит 44 млн руб. на разработку метода лечения ВИЧ
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Резидент «Сколково» потратит 44 млн руб. на разработку метода лечения ВИЧ
Технологии и медиа, 12:36
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Резидент «Сколково» потратит 44 млн руб. на разработку метода лечения ВИЧ

Компания Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT), резидент «Сколково», получила от венчурного фонда RBV Capital, созданного с участием капитала РВК и ГК «Р-Фарм», первый транш инвестиций на разработку метода лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), основанного на редактировании ДНК человека.

«Реализация проекта позволит впервые в России довести до клинической практики технологию геномного редактирования для лечения наиболее тяжелых и социально значимых заболеваний», — говорится в сообщении компании.

В AGCT пояснили, что планируют использовать полученные от инвесторов средства (общий объем инвестиций составит 44 млн руб.) на подготовку пакета доклинических данных для проведения пилотного клинического исследования.

Разработчики надеются, что их метод позволит не только избавить от пожизненной антиретровирусной терапии ВИЧ-пациентов с опухолями, но поможет также неонкологическим ВИЧ-пациентам, резистентным к антиретровирусной терапии, и пациентов с ВИЧ, у которых, несмотря на антиретровирусную терапию, не происходит восстановления численности иммунных клеток.

«AGCT — четвертая инвестиция фонда RBV Capital и первая инвестиция в России. Компания успешно разрабатывает инновационные технологии редактирования генома для лечения ВИЧ, и мы надеемся, что инвестиции RBV Capital, а также наша индустриальная экспертиза позволят AGCT пройти все стадии клинических испытаний и реализовать свою прорывную технологию на рынке», — пояснил управляющий партнер Фонда RBV Capital Алексей Конов.

Теги: ВИЧ
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