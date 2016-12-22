Экс-глава православной гимназии Якутии арестован по обвинению в педофилии

Верховный суд Якутии арестовал экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирика иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) по обвинению в педофилии. Об этом агентству «Интерфакс-Дальний Восток» сообщили в пресс-службе Якутского городского суда.

«Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Ткаченко на решение городского суда об аресте и отклонил ее. Обвиняемый взят под стражу и помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что заседание было закрытым, а Ткаченко на суде представился как «штатный клирик Якутской епархии иеромонах Мелетий».

Пресс-служба Якутского епархиального управления опубликовала сообщение, в котором говорится, что Ткаченко запрещен в священнослужении на период судебного разбирательства. «К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию», — отмечается в сообщении.

По данным «НВК Саха», Ткаченко перестал управлять Свято-Иннокентьевской православной гимназией в марте текущего года. По итогам проведенного совещания архиепископ Якутский и Ленский Роман поблагодарил Ткаченко «за труды». После этого священник должен был отправиться «для окормления паствы Русской православной церкви (РПЦ) за границей».

В апреле против Ткаченко возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. В июне Ткаченко предъявили обвинение по двум эпизодам.