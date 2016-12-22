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Pearson продаст 22% в ИД Penguin Random House медиахолдингу Bertelsmann
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Pearson продаст 22% в ИД Penguin Random House медиахолдингу Bertelsmann
Бизнес, 12:29
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Pearson продаст 22% в ИД Penguin Random House медиахолдингу Bertelsmann

Британский медиахолдинг Pearson согласился продать долю в 22% в издательском доме Penguin Random House немецкому медиахолдингу Bertelsmann за $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Pearson на фоне сообщения о продаже доли в книжном издательстве выросли на 2,7% — до £709 ($913) за акцию. Капитализация медиахолдинга, таким образом, выросла до 5,82 млрд ($7,5 млрд). После продажи доли акций в Penguin Random House Pearson дополнительно выплатит акционерам около £300 млн ($386).

Во владении Penguin Random House осталась доля в 25% акций. В декабре 2016 года Pearson заявлял о намерении продать всю долю в Penguin Random House или рекапитализировать этот бизнес. На данный момент в Penguin Random House Bertelsmann принадлежит 53%, Pearson — 47%.

В 2016 году медиахолдинг Pearson заявил о начале реорганизации и продал Financial Times и половину доли в Economist Group. Причиной для этого шага послужило падение спроса на учебные материалы, которые составляют основу прибыли медиахолдинга вследствие уменьшения количества учащихся в американских колледжах.

Pearson договорился объединить издательство Penguin с находившемся в собственности медиахолдинга Bertelsmann издательством Random House в 2012 году. Появившийся в 2013 году издательский дом в итоге стал крупнейшим в мире.

Теги: продажа , Bertelsmann , Pearson , Penguin Random House
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