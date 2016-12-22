Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,05 60,46 EUR Нал. 69,64 68,92 USD Бирж. 60,76 +0,53 EUR Бирж. 69,24 +0,60 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1925,66 -0,00% РТС 998,39 -0,77% Brent 46,73 -0,55% DJIA 21408,52 -0,03% Nasdaq 6176,39 +0,38% FTSE 7325,58 -0,60%
Долю в крупнейшем книжном издательстве продали за $1 млрд
Лента новостей
«Квадра» избрала нового гендиректора 12:02, Бизнес В штаб Навального в Хабаровске пришла полиция 11:51, Политика СМИ сообщили о признании боевиками ИГ смерти аль-Багдади 11:51, Политика Экс-глава православной гимназии Якутии арестован по обвинению в педофилии 11:46, Общество Экс-игрока «Локомотива» приговорили к исправительным работам за взятку 11:34, Спорт Американский школьник дозвонился до главы Пентагона и взял интервью 11:34, Политика Audi представила седан A8 нового поколения 11:30, Авто В Оклахоме у вербовочного центра ВВС США взорвалась бомба 11:27, Политика 10 ярких иномарок, которые создали русские 11:19, Авто Бенчмаркинг: как построить производство без брака и добиться успеха 11:15, РБК и Промсвязьбанк Долю в крупнейшем книжном издательстве продали за $1 млрд 11:14, Бизнес «Роскосмос» заявил о планах развития комплекса для сверхтяжелых ракет 11:13, Технологии и медиа Баффетт пожертвовал на благотворительность $3,17 млрд 10:54, Общество Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм 10:51, Политика В Москве в офисном здании обнаружили два трупа 10:50, Общество Кудрин дал прогноз по дальнейшему снижению ставки ЦБ 10:48, Экономика В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул 10:41, Политика Депутат предложил ввести туристический сбор на выезд за границу 10:28, Общество В Ставропольском крае из-за пожара погибли три ребенка 10:25, Общество «Реал» отдаст «Баварии» лучшего бомбардира чемпионата мира 10:08, Спорт Инсайдеры смогут уходить от ответственности по соглашению с ЦБ 10:00, Финансы В конгрессе предложили удержать Трампа от проектов с Москвой в киберсфере 09:58, Политика В Кемерово из-за радиации временно закрыли детский сад 09:53, Общество «Норникель» назвал причину аварии на шахте в Норильске 09:21, Общество СКР начал проверку о прибытии ритуального агента раньше врачей в Кемерово 09:09, Общество СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое 08:48, Политика В России изменили порядок льготного автокредитования 08:35, Общество Во Внуково аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем 08:32, Общество
Долю в крупнейшем книжном издательстве продали за $1 млрд
Бизнес, 11:14
0
Долю в крупнейшем книжном издательстве продали за $1 млрд

Британский издательский дом Pearson объявил о продаже части принадлежащего ему пакета в крупнейшем книжном издательстве Penguin Random House (PRH) мира своему партнеру, немецкой корпорации Bertelsmann.

В сообщении Pearson отмечается, что компании уступит Bertelsmann 22% акций PRH, которое партнеры создали в 2013 году, более чем за $1 млрд. В результате сделки доля немецкой компании в PRH увеличится до 75%, а доля британцев сократится до 25%.

Полученные средства в результате реализации сделки, закрыть которую планируется в сентябре 2017 года, Pearson намерен направить на улучшение собственного баланса, а также на покупку собственных акций у акционеров. На выкуп акций планируется потратить £300 млн, а приобретенные бумаги будут погашены.

PRH считается крупнейшей издательской группой мира, она объединяет около 250 издательств, ежегодно выпускающих около 15 тыс. наименований печатных и 70 тыс. электронных книг. Штаб-квартира PRH расположена в Нью-Йорке, а ее подразделения работают в 20 странах мира — от Новой Зеландии до Уругвая.

Теги: Bertelsmann , Pearson , Penguin Random House
Главное
СМИ сообщили о признании боевиками ИГ смерти аль-Багдади Политика
Материалы по теме
Минкомсвязи предложило отменить НДС для книжных магазинов Бизнес
Крупнейший книжный онлайн-магазин в России впервые стал прибыльным Технологии и медиа
В Киеве задумались о запрете на ввоз российской книгопечатной продукции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку