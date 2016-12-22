Долю в крупнейшем книжном издательстве продали за $1 млрд

Британский издательский дом Pearson объявил о продаже части принадлежащего ему пакета в крупнейшем книжном издательстве Penguin Random House (PRH) мира своему партнеру, немецкой корпорации Bertelsmann.

В сообщении Pearson отмечается, что компании уступит Bertelsmann 22% акций PRH, которое партнеры создали в 2013 году, более чем за $1 млрд. В результате сделки доля немецкой компании в PRH увеличится до 75%, а доля британцев сократится до 25%.

Полученные средства в результате реализации сделки, закрыть которую планируется в сентябре 2017 года, Pearson намерен направить на улучшение собственного баланса, а также на покупку собственных акций у акционеров. На выкуп акций планируется потратить £300 млн, а приобретенные бумаги будут погашены.

PRH считается крупнейшей издательской группой мира, она объединяет около 250 издательств, ежегодно выпускающих около 15 тыс. наименований печатных и 70 тыс. электронных книг. Штаб-квартира PRH расположена в Нью-Йорке, а ее подразделения работают в 20 странах мира — от Новой Зеландии до Уругвая.