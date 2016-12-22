«Роскосмос» заявил о планах развития комплекса для сверхтяжелых ракет

В «Роскосмосе» планируют заниматься развитием комплекса для ракет сверхтяжелого класса на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, сообщает «РИА Новости».

«Одна из хороших новостей для космодрома — комплекс сверхтяжелого класса мы планируем развивать здесь», — подчеркнул Комаров. Он добавил, что возможность полета на Луну зависит от создания комплекса для ракет сверхтяжелого класса. По его словам, во время совещаний с президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача ускорить создание носителей сверхтяжелого класса.

«Мы сдвигаем, что называется, влево, ускоряем эти работы и в ближайшие месяцы сделаем доклад на эту тему, и надеюсь, что эти задачи мы будем решать к 2028 году», — заявил гендиректор «Роскосмоса». Комаров отметил, что дата начала миссий на Луну также сдвигается и «возможность их реализации (лунных миссий) начнется с 2030 года».

Президент Путин в мае текущего года потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, такая ракета может быть создана после 2025 года.

«Президентом поставлена задача перед «Роскосмосом» обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами», — заявил Рогозин. Он отметил, что с помощью новой ракеты будет произведен облет Луны.