В Оклахоме у вербовочного центра ВВС США взорвалась бомба

Федеральные власти США подтвердили факт взрыва у вербовочного центра ВВС США близ Талсы, штат Оклахома. Об этом сообщает местный телеканал News 9 Now.

Взрывное устройство было приведено в действие снаружи вербовочного центра ВВС США в населенном пункте Биксби, в 24 км от второго по величине города штата — Талсы.

ФБР заявило, что вербовочный центр был в этот момент закрыт, поэтому в результате взрыва никто не пострадал. Степень ущерба пока не оценена. ФБР и Агентство по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) начали расследование инцидента. По предварительной информации ATF, взрыв может быть признан актом «местного терроризма».

Самым крупным терактом, произошедшим в Оклахоме, был взрыв в Оклахома-сити в 1995 году. В результате подрыва заминированного автомобиля погибли 168 человек. Организаторами атаки названы американские ультраправые радикалы.

