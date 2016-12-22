В Москве в офисном здании обнаружили два трупа

В офисном помещении обнаружены тела двух человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. «В 9:50 поступило сообщение об обнаружении двух тел в офисном помещении по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 27. Проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — пояснили в ведомстве.

По информации Следственного комитета России (СКР), в одном из столичных офисных зданий на Алтуфьевском шоссе мужчина застрелил женщину и покончил с собой. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Утром в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе, 27, ворвался вооруженный мужчина, который выстрелил в женщину. От ранений она скончалась», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили «РИА Новости» информацию об обнаружении двух трупов в офисном здании на Алтуфьевском шоссе. По словам старшего помощника руководителя главка Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой, в офисном здании работает оперативно-следственная группа.