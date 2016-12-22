Баффетт пожертвовал на благотворительность $3,17 млрд

Американский инвестор Уоррен Баффетт пожертвовал около $3,17 млрд в виде акций компании Berkshire Hathaway пяти благотворительным организациям, в том числе фонду Била и Мелинды Гейтс, сообщает Reuters.

Благотворительные организации обычно продают подаренные акции, чтобы финансировать свою деятельность

В этом году Баффетт пожертвовал 18,63 млн акций Berkshire класса «В», каждая из которых по итогам закрытия рынков 10 июля оценивалась в $170,25.

С 2006 года инвестор пожертвовал $27,54 млрд, из них около $21,9 млрд были перечислены в фонд Гейтса, который занимается проектами в области здравоохранения и борьбой с бедностью.

По данным Forbes, несмотря на крупную сумму пожертвования 86-летний Баффетт сохранил за собой четвертое место в рейтинге миллиардеров.

В июне стало известно, что неизвестный купил на аукционе право пообедать с миллиардером за $2,68 млн. В прошлом году эта сумма составляла $3,456 млн. По информации AP, вырученные на аукционе деньги Баффетт собирался перевести в помощь калифорнийским бездомным.