В Ставропольском крае из-за пожара погибли три ребенка

Три ребенка погибли и один пострадал из-за пожара в частном доме в селе Стародубское в Ставропольском крае. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

«В 8:22 (совпадает с московским. — РБК) поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Октябрьская в селе Стародубском Буденновского района. Уже по прибытии пожарных подразделений обнаружены два погибших ребенка», — отметил Дегтярев. По его словам, позднее третий ребенок скончался в реанимации. Еще один ребенок был доставлен в районную больницу.

Пожар был локализован в 08:37 и ликвидирован в 08:40. Площадь пожара составила 45 кв. м.