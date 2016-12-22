Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,03 60,38 EUR Нал. 69,58 68,81 USD Бирж. 60,87 +0,64 EUR Бирж. 69,37 +0,72 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1932,02 +0,33% РТС 1000,04 -0,61% Brent 47,05 +0,13% DJIA 21408,52 -0,03% Nasdaq 6176,39 +0,38% FTSE 7356,37 -0,19%
В Ставропольском крае из-за пожара погибли три ребенка
Лента новостей
«Реал» отдаст «Баварии» лучшего бомбардира чемпионата мира 10:08, Спорт Инсайдеры смогут уходить от ответственности по соглашению с ЦБ 10:00, Финансы В Конгрессе предложили удержать Трампа от проектов с Москвой в киберсфере 09:58, Политика В Кемерово из-за радиации временно закрыли детский сад 09:53, Общество «Норникель» назвал причину аварии на шахте в Норильске 09:21, Общество СКР начал проверку о прибытии ритуального агента раньше врачей в Кемерово 09:09, Общество СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое 08:48, Политика В России изменили порядок льготного автокредитования 08:35, Общество Во Внуково аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем 08:32, Общество В аэропортах США задержали рейсы из-за задымления в диспетчерском центре 08:12, Общество Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за границы 07:44, Технологии и медиа Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек 06:54, Общество В Красноярске в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 06:37, Общество Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» 06:09, Экономика Россияне высказались за привлечение молодежи в политику 05:47, Общество NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы 05:37, Политика В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек 05:00, Общество В штате Миссисипи разбился военный самолет 04:06, Общество Трамп назвал «сочтенными» дни «Исламского государства» в Ираке и Сирии 03:40, Политика Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании 03:09, Политика В МИДе обвинили ряд стран в саботаже принятия правил в киберпространстве 02:37, Политика В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России 02:02, Политика СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии 01:38, Политика Путин назначил глав управлений Росгвардии в пяти регионах 00:56, Политика «Известия» узнали о готовности Москвы выслать около 30 дипломатов США 00:55, Политика Минэнерго прокомментировало ситуацию со строительством ТЭС в Крыму 00:22, Экономика В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян 00:01, Технологии и медиа В Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном 00:00, Политика
В Ставропольском крае из-за пожара погибли три ребенка
Общество, 10:25
0
В Ставропольском крае из-за пожара погибли три ребенка

Три ребенка погибли и один пострадал из-за пожара в частном доме в селе Стародубское в Ставропольском крае. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

«В 8:22 (совпадает с московским. — РБК) поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Октябрьская в селе Стародубском Буденновского района. Уже по прибытии пожарных подразделений обнаружены два погибших ребенка», — отметил Дегтярев. По его словам, позднее третий ребенок скончался в реанимации. Еще один ребенок был доставлен в районную больницу.

Пожар был локализован в 08:37 и ликвидирован в 08:40. Площадь пожара составила 45 кв. м.

Теги: дети , жертвы , пожар , Ставропольский край
Главное
Инсайдеры смогут уходить от ответственности по соглашению с ЦБ Финансы
Материалы по теме
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек Общество
В Москве потушили пожар в ТЦ «Рио» Общество
В Сети появилось видео пожара в ТЦ «РИО» в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку