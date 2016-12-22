СКР начал проверку о прибытии ритуального агента раньше врачей в Кемерово

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что к пожилой жительнице областного центра раньше врачей скорой помощи приехал похоронный агент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На телеканале «Вести-Кузбасс» 9 июля вышел сюжет, в котором говорилось о том, как ритуальный агент дважды опережал скорую на пути к страдавшей от сахарного диабета женщине.

Как рассказала телеканалу соседка женщины, она вызывала медиков два раза: в первый раз ритуальный агент приехал к пенсионерке на 25 минут раньше врачей. По ее словам, похоронный агент прибыл на квартиру к женщине примерно через 15 минут после вызова скорой, а врачи добрались до нее только через 40 минут.

После первого вызова жительница Кемерово скончалась. Соседи вызвали скорую помощь во второй раз, и вновь похоронный агент прибыл на место происшествия раньше медиков. По словам одного из работников похоронного бюро, они оказывают услуги только тем, кто «обращается к ним лично».