«Норникель» назвал причину аварии на шахте в Норильске

Причиной аварии на шахте «Заполярная» в Норильске стал взрыв метана, заявили в компании. Об этом сообщает ТАСС

«Расследованием причин произошедшего занимается государственная комиссия, но уже сейчас мы можем сделать предварительный вывод о том, что это был взрыв метана», — сообщили агентству в компании.

Ранее сообщалось, что основной версией причины аварии на шахте, по версии компании, стала «неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора «Заполярной строительной компании», а именно допуск «работников в выработку, где отсутствовало проветривание». В день трагедии в компании также заявляли, что авария могла произойти из-за взрыва метана.

Взрыв на шахте «Заполярная» в Норильске произошел 7 июля во время горнопроходческих работ. Жертвами взрыва стали четверо шахтеров. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Семьи погибших получат по 2 млн руб. страховых выплат в АО «Согаз», где застрахована ответственность «Норильского Никеля».

8 июля было объявлено в Норильске днем траура.

