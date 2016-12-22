Во Внуково аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский Boeing авиакомпании «ЮТэйр», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. «Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал», — заверил источник.

По информации с онлайн-табло Внуково, рейс ЮТ 254 из Сургута совершил посадку в 6:52 мск., его выполнял лайнер Boeing 737-800.

Узкофюзеляжные среднемагистральные лайнеры Boeing 737 выпускаются с 1967 года. За это время модель прошла несколько модернизаций и стала самой массовой в истории пассажирского самолетостроения.

В мае 2017 года Boeing приостанавливала испытательные полеты новых самолетов 737 MAX. Как заявили тогда в компании, причиной остановки полетов стали возможные проблемы с двигателем, о которых уведомила компания CFM International — производитель двигателей для 737 MAX.

По данным ASN Aviation Safety Database, в 2017 году был потерян один самолет этого типа — в марте в Перу при вынужденной посадке с возгоранием на борту сгорел Boeing 737-3M8, однако ни один из 141 находившихся на борту пассажиров не погиб. В марте 2016 года при уходе на второй круг при посадке в сложных метеоусловиях разбился Boeing 737 авиакомпании flydubai, все находившиеся на борту лайнера 62 человека погибли.

В ноябре 2016 года причиной падения лайнера авиакомпании flydubai в ростовском аэропорту назвали потерю экипажем самолета пространственной ориентации. По словам источника «Интерфакса», командир экипажа самолета мог допустить ошибку в управлении транспортным средством, не глядя на положение авиагоризонта. «Изучив обстоятельства произошедшего, а также технические характеристики и состояние воздушного судна, удалось установить, что командир самолета во время захода на второй круг, по всей видимости, не смог адекватно оценить положение воздушного судна», — рассказал он. Источник также добавил, что ситуация, подобная той, что случилась с экипажем flydubai, возможна при условии ограниченной видимости, ночного полета или полета по приборам.

Ранее в предварительном отчете МАК говорилось, что пилоты перевели стабилизатор лайнера в положение «пикирование», в результате чего самолет начал «энергичное снижение» и врезался в землю на скорости около 600 километров в час.

