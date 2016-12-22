В России изменили порядок льготного автокредитования

Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно вносит изменения в постановление № 364 от 16 апреля 2015 года, в котором были утверждены правила предоставления субсидий для льготного автокредитования.

Согласно новым изменениям, россияне, планирующие приобрести автомобиль в кредит в текущем году, смогут получить скидку в размере 10% от его стоимости. Льгота будет предоставлена гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль») и тем, кто покупает автомобиль в первый раз (программа «Первый автомобиль»).

Правительство России выделило Минпромторгу на эти цели 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.