В аэропортах США задержали рейсы из-за задымления в диспетчерском центре

В трех аэропортах столицы США Вашингтоне задержали сотни рейсов из-за задымления в диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального авиационного управления (ФАУ). Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам пресс-секретаря пожарной службы округа Лоудон Лауры Ринехарт, инцидент произошел около 18:30 по местному времени (01:30 мск). Задымление возникло из-за ведения строительных работ на кровле здания диспетчерского центра, в результате которых пары клея попали в систему кондиционирования центра. После этого из здания был эвакуирован 51 человек. Также была госпитализирована одна женщина. «Мы активно работаем над полной вентиляцией объекта» — заявили в ФАУ газете.

По данным ФАУ, из-за задымления в диспетчерском центре задержанные рейсы не вылетали из аэропортов в течение нескольких часов. Задержки для вылетающих самолетов составили, по меньшей мере, 90 минут.