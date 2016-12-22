Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

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Турция достигла соглашения с компанией «Газпром» о финансировании проекта «Турецкий поток» на ее территории. Об этом гендиректор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан заявил «РИА Новости».

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — сказал Озджан. Он подчеркнул, что получение разрешений на вторую ветку «Турецкого потока», по которой газ будет поставляться на рынок Анкары, продолжается в «положительном ключе».

Глава Вotas также заявил, что газопровод на суше будет выводиться в европейской части Турции во Фракии, в районе Кыйыкёй. «Несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя», — пояснил гендиректор.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что «Газпром» построил около 50 км подводной части газопровода по дну Черного моря. По словам Новака, Минэнерго ожидает от турецких коллег документы о «точке выхода» газопровода на сушу Турции, а также составленной дорожной карты сухопутной части проекта.