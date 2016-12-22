Россияне высказались за привлечение молодежи в политику

Девять из 10 россиян считают, что необходимо привлекать молодых людей в политику, при этом большинство граждан (67%) высказались за то, чтобы молодежь принимала участия в голосованиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении газеты «Ведомости».

По данным опроса, в первой тройке видов политической деятельности, которыми, по мнению россиян, стоит заняться молодежи, вошли также обсуждение политики в частных беседах (46%) и участие в связанных с политикой общественных организациях (46%).

При этом за участие в митингах молодежи высказались лишь 38% респондентов, также россияне менее готовы доверить молодым людям участие в выборах в качестве кандидатов, а также агитацию за других кандидатов (37 и 34%).

​Политически активную молодежь поддерживают люди в возрасте свыше 60 лет (96%), реже всех — от 25 до 34 лет (14%). Как поясняет газете гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, старшее поколение «помнит СССР комсомол, когда строились карьерные лифты и было распределение, т. е. власть целенаправленно занималась молодежью».

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству движения и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова сообщал, что перед выборами президента Общероссийский народный фронт усилит работу с молодежью, открыв новое направление — «Молодежка ОНФ». Предполагалось в том числе запустить серию конкурсов для участников движения.

В середине апреля эксперты «Петербургской политики» сообщили, что Кремль либо найдет позитивную повестку в общении с молодежью, либо постарается отвлечь ее от политики и митингов.

Эксперты приурочили доклад «Поколение Y и Поколение Z в поиске собственных мест под Солнцем» к антикоррупционным митингам, которые 26 марта прошли во многих городах России. По данным «ОВД-Инфо», на протестной акции было много подростков: 75 из 1043 задержанных оказались несовершеннолетними.