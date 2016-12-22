Трамп назвал «сочтенными» дни «Исламского государства» в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться «полного уничтожения» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление президента.

В распространенном заявлении глава США поздравил Ирак с освобождением Мосула от боевиков. ​«Победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены», — заявил Трамп.

Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал победу иракских войск в Мосуле «важной вехой» в борьбе против экстремистской группировки, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США. Кроме того, глава Госдепа выразил соболезнования близким погибших во время операции. «США и наши партнеры будут работать с Ираком и ООН по стабилизации ситуации в освобожденных районах», — сказано в сообщении.​

​Также глава Госдепа выразил уверенность, что теперь предстоит «еще много работы» для полного разгрома «врагов».

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака, премьер-министр страны Хейдар аль-Абади сообщил о полном освобождении Мосула от террористов 9 июля. По словам главы федеральной полиции Ирака Раэда Жаудата, в результате боев за старый город были ликвидированы более тысячи террористов ИГ.

Мосул является одним из крупнейших мегаполисов Ирака, прежде город считался «столицей» иракской части ИГ. Операция по его освобождению началась еще в октябре 2016 года.