В МИД обвинили ряд стран в «саботаже» принятия правил в киберпространстве

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что ряд государств «саботирует» принятие правил «ответственного поведения» в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Складывается впечатление, что они [ряд других стран] заинтересованы в творящемся в киберпространстве беспределе», — заявил представитель МИДа. Так дипломат прокомментировал атаку вируса WannaCry, затронувшего более 200 тыс. пользователей по всему миру.

По мнению Крутских, вирус WannaCry носит системный и тестовый характер, так как в каждой стране атаковавшие выбрали серию объектов критической инфраструктуры. «Под удар может попасть не только банковский сектор, но и больницы, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и даже силовые структуры», — пояснил дипломат.

Кроме того, в этом контексте Крутских напомнил, что на заседании Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности (ГПЭ) Россия предложила принять положения о выработки проекта резолюции Генассамблеи ООН по правилам ответственного поведения государств в киберпространтстве.

«К сожалению, не все государства разделяют наш миротворческий подход, пытаясь отстоять «право сильного» в цифровой сфере», — заявил он. По мнению Крутских, страны Запада «взяли курс на принижение» роли ООН в переговорах по международной информационной безопасности.

Ранее, 7 июля, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на полях саммита G20 кибербезопасность. По словам Лаврова, лидеры двух стран подчеркнули, что эта сфера становится «все более рискованной».