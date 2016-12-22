В МИД обвинили ряд стран в «саботаже» принятия правил в киберпространстве

В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России

СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии

Путин назначил глав управлений Росгвардии в пяти регионах

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Минэнерго прокомментировало ситуацию со строительством ТЭС в Крыму

В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян

В Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном

Задний ход: почему Трамп поставил под сомнение договоренности с Путиным

Крах «Югры»: что привело к крупнейшему страховому случаю среди банков

В Минобороны опровергли захват российского военнослужащего в Донбассе

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Финансирование ввода единого номера 112 сократили на 3,6 млрд руб.

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В Сети появилось видео пожара в ТЦ «РИО» в Москве

Слова директора Большого разошлись с контрактом на постановку «Нуреева»