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В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России
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В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России
Война санкций, 02:02
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В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России
Администрация Дональда Трампа поддерживает новые санкции против России и Ирана, но критикует новый законопроект на этот счет. Документ недопустимо ограничивает президентские полномочия, сетуют в Белом доме
Фото: Susan Walsh / AP

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает новые санкции против России и Ирана, однако рассматриваемый в настоящее время конгрессом законопроект на этот счет недопустимо ограничивает полномочия президента США, заявил журналистам директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

«Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает прецедент делегирования внешней политики 535 членам конгресса, вычеркивая некоторые «исключения на основе национальной безопасности» [national security waiver — дает право президенту вносить поправки в режим санкций, исходя из своего понимания национальных интересов], которые всегда были частью санкционных указов в прошлом», — приводит слова Шорта The Washington Post.

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Законопроект, находящийся в настоящее время на рассмотрении в конгрессе США, ограничивает президента США в решении вопроса смягчения или снятия санкций с Москвы и Тегерана. В случае, если глава государства примет решение смягчить или отменить санкции, понадобится голосование конгресса.

15 июня законопроект был одобрен верхней палатой конгресса — сенатом. Голосование в нижней палате — палате представителей — застопорилось. Конгрессмены недовольны нарушением порядка рассмотрения документа — согласно процедуре любые законодательные инициативы, имеющие отношение к доходам государства, сначала должны передаваться на рассмотрение в палату представителей и лишь потом сенату.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопрос, поддерживает ли Трамп новые санкции против России, говорил, что американский президент уже неоднократно заявлял, что не планирует «сообщать о своих намерениях», а комментировать «гипотетические» меры Белый дом не намерен.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции , Белый дом , конгресс
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