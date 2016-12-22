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Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток»
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Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток»
Экономика, 10 июл, 22:57
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Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что госкорпорация «Газпром» построила около 50 км подводного трубопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом глава Минэнерго сообщил в интервью телеканала «Россия 24».

«Турецкий поток» реализуется полным ходом. Владимир Путин принял 23 июня участие в начале укладки морского участка газопровода, и на сегодняшний день порядка 50 км подводного трубопровода уже проложено», — сказал Новак.

Он добавил, что Минэнерго ожидает от турецких коллег документы о «точке выхода» газопровода на сухопутные участки Турции, а также о принятии дорожной карты для реализации сухопутной части проекта. Кроме того, по словам министра, Анкара даст оценку воздействия «Турецкого потока» на окружающую среду. «В ближайшее время все документы будут получены», — пояснил Новак.​

«Газпром» пообещал закончить «Турецкий поток» к 2019 году
Политика

Как сообщил 23 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с Владимиром Путиным, строительство первой ветки «Турецкого потока», по которой газ будет поставляться на рынок Анкары, завершится в 2019 году. По словам министра, протяженность первой ветки составит 937 км. Строительством глубоководной части проекта занимается трубоукладчик Pioneering Spirit с производительностью 3,5–5 км в сутки, пояснил Новак.

«Газпром» приступил к морской укладке газопровода 7 мая. Компания оценила стоимость строительства «Турецкого потока» в $6 млрд, однако ранее «Газпром» планировал потратить €11,4 млрд, но тогда речь шла о трубопроводе в два раза большей мощности.

Теги: "Газпром" , "Турецкий поток"
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