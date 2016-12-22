В Москве потушили пожар в ТЦ «Рио»

В Москве возгорание в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе ликвидировано. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков, передает «РИА Новости».



«На данный момент пожар полностью потушен», — сказал Бирюков. По его словам, в результате пожара были госпитализированы 14 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу вертолетами.

В МЧС рассказали ТАСС, что на данный момент ведется проветривание помещений здания. На месте ЧП работают более 400 человек и 118 единиц техники.

По данным источника ТАСС в экстренных службах Москвы, в результате пожара пострадали 18 человек. Ранее источник агентства говорил о 14 пострадавших.

Пожар в ТЦ «Рио» вспыхнул в понедельник, 10 июля. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен предпоследний, четвертый ранг сложности, рассказали в ведомстве РБК.



Сообщение о задымлении в ТЦ поступило в МЧС в 17:39. В общей сложности здание горело более четырех часов. Из здания торгового центра были эвакуированы посетители. По данным источника «Интерфакса», площадь задымления составила 70 тыс. кв. м.

Как рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах, причиной задымления в ТЦ стало короткое замыкание на минус первом этаже здания.