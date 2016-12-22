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В МТС ограничили проведение мобильных платежей
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В МТС ограничили проведение мобильных платежей
Технологии и медиа, 21:40
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В МТС ограничили проведение мобильных платежей

МТС временно ограничил операции с мобильными платежами через свои сервисы, рассказали RNS в кол-центре оператора.

По информации агентства, временно приостановлено зачисление платежей и «все, что связано с платежами и балансом».

Пресс-секретарь группы МТС Дмитрий Солодовников пояснил, что ограничение платежей связано с обновлением программного обеспечения.

«Мы обновляем программное обеспечение. Незначительное количество абонентов может столкнуться с задержками при начислениях средств на счет», — сказал в разговоре с РБК Солодовников.

Он отметил, что в «ближайшее время все услуги будут доступны». В кол-центре МТС RNS уточнили, что возобновление обслуживания произойдет уже в полночь 11 июля.

Теги: МТС , Обновление , Платежи
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