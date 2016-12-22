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В загоревшемся ТЦ «РИО» в Москве оказались заблокированы четыре человека
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В загоревшемся ТЦ «РИО» в Москве оказались заблокированы четыре человека
Общество, 20:43
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В загоревшемся ТЦ «РИО» в Москве оказались заблокированы четыре человека

В Москве в загоревшемся торговом центре «РИО» заблокированы четыре человека. Об этом заявил начальник управления МЧС по Москве Илья Денисов, передает ТАСС.

«Люди находятся за герметичной дверью, пытаемся к ним пройти, пожарные перемещаются по-пластунски под прикрытием водяных струй, так как в здании сильное задымление и высокие температуры», — сказал он. Денисов отметил, что с заблокированными людьми установлена мобильная связь.

Как сообщается в Twitter управления МЧС по Москве, площадь пожара в ТЦ, по предварительным данным, составляет тысяча квадратных метров.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Москве для тушения пожара в ТЦ «РИО» на Дмитровском шоссе выехал пожарный поезд, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции Москва-Смоленская, чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания», — рассказали в МЖД. Как отметили в компании, поезд оснащен оборудованием, которое позволяет «оперативно ликвидировать пожар». В том числе, на нем установлены специальные цистерны с 18 т. огнетушащих средств.

Пожар в ТЦ «РИО» произошел в понедельник, 10 июля. Как рассказали РБК в столичном управлении МЧС, ему присвоен предпоследний, четвертый ранг сложности из-за сильного задымления. По данным источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, площадь задымления составила 70 тыс. кв. м. Как рассказали ТАСС в штабе МЧС, открытого горения в здании торгового центра нет.

Как отметил источник «Интерфакса», в ТЦ все еще могут находиться люди. В пресс-службе МЧС рассказали, что на месте работают 150 пожарных, основные силы которых направлены на поиск людей, оставшихся в здании.

По данным источника ТАСС, в результате пожара пострадали 14 человек. В МЧС подтвердили РБК о наличии пострадавших, но их точного количества не назвали. По данным ведомства, все они посетители ТЦ. Как рассказал ТАСС заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, после пожара были госпитализированы 10 человек.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах столицы, причиной сильного задымления в ТЦ «РИО» стало короткое замыкание на минус первом этаже​ торгового центра.

Теги: Москва , МЧС , происшествие , Пожар , ТЦ "РИО"
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