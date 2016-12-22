В Сети появилось видео пожара в ТЦ «РИО» в Москве
Общество, 20:03
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В Сети появилось видео пожара в ТЦ «РИО» в Москве
В сети появилось видео пожара в ТЦ «Рио» в Москве на Дмитровском шоссе.
На видео пользователя LikeVideos в YouTube видно, как из здания поднимается дым.
Пожар в ТЦ «Рио» на севере Москвы
Также видео ЧП были опубликовано пользователями Istagram. На одном из них запечатлено, как люди выходят из задымленного помещения ТЦ.
https://www.instagram.com/p/BWXrdVmFSsK/
На другом видео пользователя социальной сети с площадки около торгового центра, из которого идет дым, в воздух поднимается медицинский вертолет.
https://www.instagram.com/p/BWXzTq4lfnM/?tagged=%D1%82%D1%80%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BE
Пожар в ТЦ «РИО» в Москве произошел в понедельник, 10 июля. Как рассказали РБК в столичном управлении МЧС, информация о ЧП поступила в 17:39. Пожарные прибыли на место происшествия в 17:50. По данным источника «Интерфакса», из здания были эвакуированы более трех тысяч человек.
Как рассказали РБК в МЧС, пожару был присвоен предпоследний, четвертый ранг сложности из-за сильного задымления. По словам источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, площадь задымления составила 70 тыс. кв. м. В штабе МЧС рассказали ТАСС, что открытого горения в здании нет. По словам источника «Интерфакса», в ТЦ могут находиться люди.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате пожара пострадали 14 человек. В пресс-службе МЧС подтвердили РБК, что при возгорании в ТЦ «РИО» есть пострадавшие посетители торгового центра, но их количество собеседник РБК не уточнил. На месте работают 150 пожарных, отметили в ведомстве. Основные их силы брошены на проверку нахождения людей в здании, рассказали в МЧС.