В сети появилось видео пожара в ТЦ «Рио» в Москве на Дмитровском шоссе.

На видео п​ользователя LikeVideos в YouTube видно, как из здания поднимается дым.

Пожар в ТЦ «Рио» на севере Москвы Видео: YouTube / Like VideoS

Также видео ЧП были опубликовано пользователями Istagram. На одном из них запечатлено, как люди выходят из задымленного помещения ТЦ.

https://www.instagram.com/p/BWXrdVmFSsK/

На другом видео пользователя социальной сети с площадки около торгового центра, из которого идет дым, в воздух поднимается медицинский вертолет.

https://www.instagram.com/p/BWXzTq4lfnM/?tagged=%D1%82%D1%80%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BE