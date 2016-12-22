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Финансирование ввода единого номера 112 сократили на 3,6 млрд руб.
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Финансирование ввода единого номера 112 сократили на 3,6 млрд руб.
Политика, 20:46
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Финансирование ввода единого номера 112 сократили на 3,6 млрд руб.

Правительство внесло изменения в федеральную целевую программу (ФЦП), которая финансирует внедрение единого номера 112 для вызова экстренных служб на всей территории России, сократив ее финансирование в 2013-2017 годах на 3,6 млрд руб.Постановление правительства размещено на портале правовой информации (.pdf).

Общая сумма на ее реализацию теперь оставляет 11,5 млрд руб.  вместо 15,1 млрд руб., предлагаемых ранее.

В выделенную сумму входят 5 млрд руб. из федерального бюджета. При этом 1,5 млрд руб. составляют капитальные вложения — в эту сумму включены также государственные субсидии регионам в размере 1,4 млрд руб.

Постановление предусматривает создание «Системы-112» в 32 «субъектах Российской Федерации» в течение 2017 года, хотя ранее речь шла о 74. Кроме того, в документе сказано, что завершить программу в текущем году на территории всей России «не представляется возможным», поэтому срок ее реализации переносится на следующий год.

В декабре 2012 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой системы вызова экстренных оперативных служб по номеру 112 на территории России. Он предусматривал постепенный переход от телефонных номеров вызова экстренных служб «01», «02», «03», «04» на единый номер «112» к 2017 году. Через год для реализации закона была учреждена соответствующая целевая программа (ФПЦ). 

В августе 2015 года занявший пост премьера Медведев выделил 429,9 млн руб. субсидий на создание этой системы на 2013–2017 годы. Субсидии должны были распределить между 20 российскими субъектами. В среднем на исполнение Федеральной целевой программы  на создание системы вызова экстренных служб каждому региону полагалось в районе 20 млн руб.

Главными целями программы заявлены повышение безопасности россиян и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

Теги: бюджетное финансирование , служба спасения , система-112
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