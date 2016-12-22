Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,54 60,18 EUR Нал. 69,18 68,57 USD Бирж. 60,23 -0,13 EUR Бирж. 68,70 -0,14 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1925,74 +0,69% РТС 1006,14 +1,10% Brent 47,06 +0,38% DJIA 21438,24 +0,11% Nasdaq 6181,46 +0,46% FTSE 7370,03 +0,26%
Рада в сентябре рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
Лента новостей
Финансирование ввода единого номера 112 сократили на 3,6 млрд руб. 20:46, Политика В загоревшемся ТЦ «РИО» в Москве оказались заблокированы четыре человека 20:43, Общество Эксперты заявили о резком росте числа протестов в России 20:32, Политика ЦБ пришел в «Югру»: что известно о банке и его владельцах 20:13, Финансы Эрмитаж разорвал контракт с «недобросовестным подрядчиком» 20:06, Политика Рада в сентябре рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 20:05, Политика В Сети появилось видео пожара в ТЦ «РИО» в Москве 20:03, Общество Слова директора Большого разошлись с контрактом на постановку «Нуреева» 19:52, Общество СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве 19:34, Общество Аркадий Дворкович призвал не бояться акционирования «Почты России» 19:23, Технологии и медиа АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Vesta 19:19, Авто «Роснефть» заказала аудит месторождений «Башнефти» за последние пять лет 19:14, Бизнес Украина стала лидером по поставке нелегальных сигарет в Европу 19:09, Бизнес Кадыров рассказал о желающих «поколебать мир» в Чечне силах 19:00, Политика МВД объявило повторный тендер на VIP-самолет за 1,7 млрд руб. 18:58, Общество Бывшие топ-менеджеры «Башнефти» ушли от владельца Антипинского НПЗ 18:51, Бизнес Украина обяжет россиян регистрироваться при въезде в страну 18:39, Политика Спецпосланник ООН по Сирии увидел возможность стабилизации конфликта 18:28, Политика Уралвагонзавод попросит 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК 18:27, Экономика От надежды к отчаянию: чем протест-2017 отличается от протеста-2011 18:27, Мнение В Москве произошел пожар в ТЦ «Рио» 18:15, Общество Кудрин прокомментировал ситуацию с банком «Югра» 18:01, Финансы Орешкин допустил дефляцию в России в августе 17:56, Экономика Производитель «Арматы» представил «мирно пашущий танк» 17:54, Бизнес Порошенко анонсировал введение биометрического контроля за иностранцами 17:54, Политика «Т Плюс» на выставке «Иннопром» представила В.Путину свою инвестпрограмму 17:51, Пресс-релизы Росрыболовство проверит фото Кержакова с краснокнижными лососями 17:51, Общество Siemens заявил о планах судиться из-за попавших в Крым турбин 17:44, Политика
Рада в сентябре рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
Политика, 20:05
0
Рада в сентябре рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет передан на рассмотрение украинского парламента не раньше начала сентября, сообщил 10 июля секретарь ​Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Закон готов, однако президент Украины Петр Порошенко поручил обсудить его с государствами — участниками «нормандского формата» Францией и Германией, а также​ с США, объяснил задержку Турчинов. «Я надеюсь, что после консультаций в начале сентября закон будет внесен в Верховную раду, — отметил Турчинов. — Эта сессионная неделя последняя, и технически невозможно на протяжении этой недели принять этот закон».

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что законопроект будет рассмотрен на заседании СНБО в понедельник, после чего может быть передан в Раду. ​«Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО — проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности», — написала она днем 10 июля на своей странице в Facebook.

Представитель президента Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Луценко говорила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание Киевом правового статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

О разработке законопроекта по реинтеграции территорий Донбасса Порошенко объявил в середине июня, за несколько дней до встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как говорил газете «Коммерсантъ» депутат Рады от Радикальной партии Игорь Попов, данное решение было продиктовано стремлением украинских властей «соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне». На встрече президенты США и Украины затронули вопросы поддержки украинских реформ, безопасности в Донбассе и оккупации Крыма. В пресс-релизе Белого дома также отмечалось, что в ходе встречи «обсуждалась поддержка мирного урегулирования конфликта на востоке Украины».

Премьер Украины Владимир Гройсман указывал на то, что Украина будет использовать опыт «мирной реинтеграции Хорватии» 1990-х годов. Среди приоритетных задач плана он называл восстановление доверия населения и инфраструктуры оккупированных территорий.

Автор: Ксения Безвиконная.
Теги: Донбасс , Блок Петра Порошенко , Александр Турчинов , реинтеграция
Главное
Украина обяжет россиян регистрироваться при въезде в страну Политика
Материалы по теме
Украина обяжет россиян регистрироваться при въезде в страну Политика
Порошенко анонсировал введение биометрического контроля за иностранцами Политика
Порошенко заявил о согласии НАТО обсудить членство Украины в альянсе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку