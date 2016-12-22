Рада в сентябре рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет передан на рассмотрение украинского парламента не раньше начала сентября, сообщил 10 июля секретарь ​Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Закон готов, однако президент Украины Петр Порошенко поручил обсудить его с государствами — участниками «нормандского формата» Францией и Германией, а также​ с США, объяснил задержку Турчинов. «Я надеюсь, что после консультаций в начале сентября закон будет внесен в Верховную раду, — отметил Турчинов. — Эта сессионная неделя последняя, и технически невозможно на протяжении этой недели принять этот закон».

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что законопроект будет рассмотрен на заседании СНБО в понедельник, после чего может быть передан в Раду. ​«Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО — проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности», — написала она днем 10 июля на своей странице в Facebook.

Представитель президента Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Луценко говорила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание Киевом правового статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

О разработке законопроекта по реинтеграции территорий Донбасса Порошенко объявил в середине июня, за несколько дней до встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как говорил газете «Коммерсантъ» депутат Рады от Радикальной партии Игорь Попов, данное решение было продиктовано стремлением украинских властей «соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне». На встрече президенты США и Украины затронули вопросы поддержки украинских реформ, безопасности в Донбассе и оккупации Крыма. В пресс-релизе Белого дома также отмечалось, что в ходе встречи «обсуждалась поддержка мирного урегулирования конфликта на востоке Украины».

Премьер Украины Владимир Гройсман указывал на то, что Украина будет использовать опыт «мирной реинтеграции Хорватии» 1990-х годов. Среди приоритетных задач плана он называл восстановление доверия населения и инфраструктуры оккупированных территорий.