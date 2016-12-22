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«Роснефть» заказала аудит месторождений «Башнефти» за последние пять лет
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«Роснефть» заказала аудит месторождений «Башнефти» за последние пять лет
Бизнес, 19:14
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«Роснефть» заказала аудит месторождений «Башнефти» за последние пять лет

«Роснефть» привлекла аудиторские компании DeGolyer and MacNaughton для независимого аудита проектных решений при разработке 54 месторождений «Башнефти» за последние пять лет (за 2012–2016 годы), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

«Мы проводим проверку в связи с тем, что у нас есть основания подозревать предыдущего держателя акций «Башнефти» во всем», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Как отмечает представитель нефтяной компании, «Роснефть» решила провести аудит в контексте того, «что мы слышим в ходе судебного процесса с «Системой».

«Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года и уже не в первый раз подвергает сомнению действия предыдущего менеджмента и владельцев компании. Так, в мае 2017 года «Роснефть» подала иск к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., обвинив ее в нанесении ущерб башкирской компании при ее реорганизации в 2014 году (в это время АФК контролировала «Башнефть»).

Целью аудита, который заказывает «Роснефть», — анализ выполнения проектных решений по разработке месторождений на предмет соответствия допустимым отклонениям и влияния отклонений на качество выработки запасов по ключевым показателям. DeGolyer and MacNaughton должна будет провести сравнение профилей добычи с фактическими мероприятиями. В частности, по уровням добычи нефти и газа, ежегодному вводу новых скважин и другим геолого-техническим показателям, по превышению нормативов фонда бездействующих скважин, по срокам запуска месторождений, по выполнению программ геологоразведки.

Сумма контракта «Роснефти» с геологическим консультантом составляет 55 млн руб., сообщает «Интерфакс».

Теги: «Роснефть»
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