В Москве произошел пожар в ТЦ «РИО»

В торговом центре «РИО» на севере Москвы произошел пожар, посетителей и персонал эвакуируют, сообщили в столичном главке МЧС

В Москве в торговом центре «РИО», который находится по адресу: Дмитровское шоссе, 163А, корп.1, произошло возгорание. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В 17:39 поступила заявка. Идет эвакуация. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. По прибытии в 17:50 был объявлен ранг пожара № 2. Площадь возгорания устанавливается», — сообщили в ведомстве.

На сайте столичного управления МЧС отмечается, что прибывшие на место ЧП пожарные установили факт задымления. Информация о пожаре в ТЦ «РИО» поступила в 17:39 мск. На место происшествия направлены 25 подразделений, а именно 81 человек личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали РБК, что «очаг пожара обнаружен, но что именно горит и площадь [пожара] уточняется. «Все люди эвакуированы», — отметили в ведомстве.

Директор ресторана Burger King в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе Александр Иванов рассказал РБК, что эпицентр пожара — текстильный магазин, который занимает весь цокольный этаж торгового центра. «Весь торговый центр эвакуировали из-за сильного задымления. Все было в черни, в огне. Что там сейчас происходит, удалось ли потушить пожар нам пока не известно», — добавил он.

По данным источника в экстренных службах телеканала «360», на втором этаже ТЦ «РИО» были заблокированы от пяти до шести человек. По его словам, в здании не сработала система удаления дыма, и видимость на верхнем этаже ТЦ ухудшилась. Поисками людей занимаются специалисты.

По данным РЕН ТВ, в результате пожара пострадали три человека. Среди пострадавших — шестилетний ребенок. По данным телеканала, им оказывается помощь. На месте ЧП находятся 10 карет скорой помощи, отмечает РЕН ТВ.

Начальник столичного управления МЧС Илья Денисов лично руководит тушением пожара в ТЦ «РИО», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сайте торгового центра сказано, что площадь участка, на котором расположен ТЦ, составляет более 10 га.