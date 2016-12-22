Росрыболовство проверит фото Кержакова с краснокнижными лососями

Отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку на предмет браконьерства после публикации в Instagram футболиста клуба «Зенит» Александра Кержакова фотографии с озерными лососями. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Озерный лосось занесен в Красную книгу России.



Кержаков опубликовал фотографию с лососями 9 июля в День рыбака. На ней Кержаков сидит в лодке и держит в руках четыре рыбы. В комментарии к фото он написал «рука-лосось».

https://www.instagram.com/p/BWTOxCOlvR6/?taken-by=a.kerzhakov11&hl=ru

В Росрыболовстве заявили, что в республике Карелия отлов лосося озерного запрещен. В ведомстве отметили, что Кержакому грозит штраф от двух до пяти тысячей рублей. В рамках проверки инспекторы Росрыболовства будут искать факты, которые подтверждают незаконный вылов лосося на Онежском озере. Если этот факт подтвердится, то будет возбуждено административное дело. Когда именно будет проводиться проверка, в ведомстве не уточнили.

Кержаков не ответил на звонок РБК. В пресс-службе ФК «Зенит» РБК заявили, что клуб не вмешивается в ситуацию.

Лосось озерный занесен в Красную книгу России, как сокращающаяся в численности пресноводная форма атлантического лосося, сообщается на сайте книги. Причиной сокращения его численности стал рыбный промысел, а затем строительство гидротехнических сооружений на реках, лесосплав и загрязнение водоемов. Численность озерного лосося стала «повсеместно заметно сокращаться», в том числе в Ладожском и Онежском озере, где рекордные его уловы составляли от 100-1600 ц.