В ДТП в Тульской области пострадали пять человек

Пять человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и грузовой машины, сообщили РБК в отделении информации и общественных связей УМВД России по Тульской области.

«По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением. Есть информация о двух доставленных в больницу мужчинах. Трем женщинам оказана помощь на месте. Среди пострадавших детей не было», — заявили в ведомстве.

Автобус, двигавшийся по маршруту Узловая — Епифань, совершил наезд на стоявший на обочине грузовик ЗиЛ. На момент аварии в автобусе находились 11 человек.

«Погибших нет», — пояснили в ведомстве.

Ранее, 2 июля, в Татарстане произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. После столкновения автобус опрокинулся и загорелся. По одной из версий, водителя автобуса ослепили фары грузовика. В результате ДТП 14 человек погибли, включая четырех детей. 2 июля было объявлено в республике днем траура. По факту аварии возбуждены два уголовных дела. Следствие намерено просить ареста главы компании «Евразийская корпорация автовокзалов» — владельца сгоревшего автобуса.