Трамп прокомментировал присутствие дочери вместо него на саммите G20

Присутствие дочери президента США Дональда Трампа Иванки на переговорах во время саммита G20 «стандартная процедура». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Когда я вышел из зала для конференций, чтобы встретиться с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять место. Очень стандартно. Ангела М (канцлер Германии Ангела Меркель, — РБК) согласится со мной!», — написал Трамп.

В субботу, 8 июля, в Twitter шерпа России Светлана Лукаш опубликовала фотографию, на которой дочь Трампа заняла место своего отца между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Пресс-секретарь Иванки Трамп заявил Bloomberg, что она временно заняла место президента США, пока его не было на встрече, в ходе которой поднимался вопрос о занятости женщин в развивающихся странах. По его словам, именно данной проблемой занимается Иванка в администрации американского президента.

В свою очередь, Меркель заявила, что дочь Трампа могла занять место своего отца, потому что во время переговоров делегации сами принимают решение, должен ли президент принимать участие во встрече, кто будет присутствовать вместо него и вести переговоры. Немецкий канцлер назвала Иванку «полноправным членом американской делегации». «Очень хорошо известно, что она работает в Белом доме и также занимается другими инициативами», — сказала Меркель.