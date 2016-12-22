НОВАТЭК сократил добычу газа на 8% за первое полугодие 2017 года

Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» обнародовало предварительные производственные показатели за первое полугодие 2017 года, отметив сокращение добычи газа на 8%, до 31,04 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Добыча углеводородов за указанный период уменьшилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 5,885 млн т. По сравнению с показателями января—июня 2016 года добыча углеводородов снизилась на 21,3 млн бнэ (баррелей нефтяного эквивалента), что составляет 7,8%.

​За первое полугодие текущего года компания добыла 273,6 млн бнэ, это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Суточная добыча сократилась на 7,3%, до 1,5 млн бнэ.

Объем реализации природного газа вырос на 4,1% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 33,13 млрд куб. м.

Общий объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 5748 тыс. т, а среднесуточный объем снизился на 8,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

На комплексе в Усть-Луге переработали 3,601 млн т стабильного газового конденсата. Среднесуточный объем переработки на 0,8% превысил показатель прошлого года. Предварительный объем реализации готовой продукции в Усть-Луге составил 3601 тыс. т. Объем экспортных поставок стабильного газового конденсата равняется 191 тыс. т.

В конце июня финансовый директор НОВАТЭКа Марк Джетвей заявил, что в ближайшие десять лет компания планирует стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ). НОВАТЭК планирует экспортировать газ с первой фазы «Ямал СПГ» к концу 2017 года, на шесть месяцев ускорив сроки завершения проекта. Вторую фазу «Ямал СПГ», по его словам, закончат во второй половине 2018 года, а третью — к первому полугодию 2019 года.