«Газпром» выделит конному заводу «Донской» 15 млн руб

«Газпром» в качестве спонсора предоставит 15 млн рублей конному заводу «Донской». Об этом сообщается в материалах газовой компании, передает «Интерфакс».

В мае «Интерфакс» сообщал, что до конца 2017 года «Газпром» потратит 200,248 млн руб. на рекламу на телеканале «Конный мир». Российская компания планирует оказывать услуги «по размещению спонсорской и другой рекламы» в эфире данного телеканала во всех городах его вещания на территории России.

Телеканал «Конный мир» начал свое вещание 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». Телеканал о коневодстве был создан по инициативе ОАО «Российские ипподромы», председателем совета директоров которого, как сообщали «Ведомости», стал в 2012 году глава «Газпрома» Алексей Миллер. По данным отраслевых порталов, он является владельцем жеребцов Веселый и Фрагрант, которые неоднократно побеждали в скачках.

Конный завод «Донской» был основан в 2000 году в Ростовской области.